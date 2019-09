Inaugurazione nuovo reparto di Medicina Generale all’Ospedale di Mercato San Severino lunedì 16.

Sarà inaugurato lunedì 16 settembre 2019 il nuovo reparto di Medicina Generale dell’Ospedale Fucito di Mercato San Severino trasferito nei locali del” Corpo A” appena ristrutturati per garantire così all’utenza un clima di maggiore serenità in stanze opportunamente preparate e con accoglienza alberghiera consona alle esigenze dei malati. Contestualmente il Centro Diabetologico e Malattie Metaboliche Distretto Sanitario 67 (Mercato san Severino) dell’Asl, ospitato dall’AOU di Salerno presso il Fucito, andrà ad occupare i locali liberati dalla divisione di Medicina Generale. Si avvierà così la ristrutturazione di spazi destinati al reparto di Clinica Odontostomatologica afferente al corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Gli interventi che si stanno susseguendo sul Plesso di Mercato San Severino testimoniano l’importanza che i vertici aziendali riconoscono all’ospedale di riferimento della Valle dell’Irno dove, oltretutto, manca pochissimo per l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso, reparto arricchito di moderne attrezzature e presidi medici, e per il quale è stato disposto anche un significativo incremento di personale medico e di comparto. L’input definitivo per questa importante inaugurazione è stato assunto nel corso di una riunione svoltasi oggi alla presenza della Direzione Strategica, del Coordinatore dei Presidi Aziendali e del Direttore Medico di Presidio del Fucito insieme a tutte le componenti tecniche e sanitarie interessate ai lavori.