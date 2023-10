Salerno Letteratura #fuorifestival, appuntamento con Eduardo Savarese domenica 22 alla Pinacoteca Provinciale

Nuovo appuntamento con i #fuorifestival di Salerno Letteratura. Domenica 22 ottobre alle 18.30, presso gli spazi della Pinacoteca provinciale di via Mercanti, a Salerno, si terrà un incontro con Eduardo Savarese, autore di Le madri della Sapienza (Wojtek). Con l’autore ci sarà l’editore Ciro Marino e la giornalista Barbara Cangiano. L’incontro è anche l’occasione per far dialogare autore ed editore col loro pubblico di lettori su cosa significhi, oggi, fare letteratura al Sud.

IL LIBRO. Il nuovo primo ministro, Anselmo Riccardi, nato dalla gestazione per altri, ha l’ossessione di rifondare la famiglia tradizionale. Dietro di lui, dentro di lui, agisce Ulrica Neumond, maga e fondatrice della Casa Europea dei Nuovi Ariani. Il loro famelico disegno di conquista si abbatte anche sul monastero delle Madri della Sapienza, pittoresco ordine laico fondato da tre maturi omosessuali: Fernando, Giorgio e Luciano. Le Madri, tuttavia, non sono sole: al loro fianco si schierano Licia, l’undicenne e mistica figlia del premier, e Barbara, moglie combattiva che, da alleata, si trasformerà in antagonista di Anselmo. Aleggia su di loro Fosco Nunziante, intellettuale morto da tempo, che ancora pesa sul destino dei vivi. Dramma wagneriano, racconto esoterico e commedia fantastica, in Le Madri della Sapienza alla paura indotta da un potere politico magico-autoritario s’oppone un neo-monachesimo libertario e umanista, antidoto alla solitudine e all’impoverimento della vita interiore.

L’AUTORE. Eduardo Savarese è un magistrato, classe 1979, che vive e lavora a Napoli. Autore eclettico di romanzi, racconti e ibridazioni tra saggio e narrativa su temi etico-giuridici, scrive anche per Il Riformista e L’Indice dei Libri del Mese. E’ inoltre direttore artistico di FLIP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco, di cui Ciro Marino è organizzatore e fondatore.