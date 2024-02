Salernitana, la musica non cambia, un’altra sconfitta contro il Monza, e Liverani è già a rischio, voci di un clamoroso ritorno di Inzaghi

Seconda vittoria di fila e quinto risultato utile consecutivo per il Monza che si impone 2-0 in trasferta sulla Salernitana, sempre più ultima in classifica e con le speranze di salvezza ridotte al lumicino, grazie ai gol di Maldini e Pessina al 33′ e al 38′ della ripresa. Un successo che permette ai brianzoli di salire a quota 36 in classifica agganciando Napoli e Torino al 9° posto e continuare a sognare un posto in Europa per la prossima stagione. I granata restano invece desolatamente fermi a quota 13, a 7 punti dalla zona salvezza.

La prima grande occasione del match è per gli ospiti al 2′. Cross di Birindelli, si coordina Djuric in area ma il suo destro finisce sul palo. Al 6′ ancora i brianzoli pericolosi con Izzo con un tentativo di tap-in da distanza ravvicinata: guizzo di Ochoa che salva la sua porta. Al 9′ rispondono in padroni di casa con Kastanos: il suo mancino dalla distanza non va lontano dal palo. Con il passare dei minuti i padroni di casa crescono e si portano con continuità nella metà campo avversaria. Al 28′ ci prova Weissman di testa su cross di Zanoli ma la sua conclusione è di poco fuori. Al 35′ ancora campani pericolosi: tiro di Candreva, deviazione di Gagliardini che per poco non spiazza Di Gregorio.

Al 10′ della ripresa grandissimo intervento difensivo di Pellegrino su Pessina: l’argentino anticipa all’ultimo momento l’ex Atalanta che si sarebbe trovato a battere a rete a porta vuota. Al quarto d’ora sale di nuovo in cattedra Ochoa che compie una parata clamoroso, questa volta su Gagliardini che va al tiro da pochi passi. Al 25′ opportunità per Kastanos, il sinistro dell’ex Juve viene deviato in angolo dal provvidenziale intervento di Caldirola. Al 31′ eccezionale doppio intervento di Di Gregorio che nega il gol a Tchaouna per due volte in pochi secondi. Passano due minuti e Maldini segna il gol partita. Bella azione del Monza con Gagliardini che verticalizza verso l’ex Milan che apre il piatto e supera Ochoa che questa volta non può nulla. Al 38′ raddoppia Pessina. Il centrocampista biancorosso sfrutta una bella sponda aerea di Djuric e supera Ochoa con un pallonetto di sinistro. Sipario.

Il tecnico della Salernitana Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko casalingo per 0-2 contro il Monza.

Momento complicato; che partita ha visto?

“Combattuta fino al gol loro. Abbiamo fatto la partita che potevamo, abbiamo concesso poco ad una squadra forte e avuto le nostre occasioni. Prima del gol loro abbiamo avuto due occasioni clamorose, in questo momento non gira bene. Pensiamo ai primi 60 minuti, dopo il gol la squadra ha perso le distanze e a livello mentale non è stato semplice. Abbiamo perso un giocatore per una botta, non è facile”.

Novità su Manolas?

“Vedremo in questi giorni. Tutti dobbiamo dare più disponibilità: da qui alla fine ci mettiamo la faccia. Oggi per 60 minuti siamo stati vivi, ma dopo il gol c’è una difficoltà mentale e fisica”.

Ha visto segnali di maggiore unione?

“Ho visto voglia di fare, con una squadra che ha lottato fino a quando ha subito gol. Siamo ultimi e a livello mentale non è semplice, ma non possiamo che lavorare, alzare il livello e giocare con dignità come abbiamo fatto stasera”.

Dovete crederci di più, pensando all’occasione di Tchaouna?”

Lì Tchaouna ha fatto un’ottima giocata ed è entrato bene, serve un pizzico di fortuna per segnare. Anche Kastanos ne ha avuta una. Ci prendiamo i fischi e da lunedì si ricomincia, perché abbiamo ancora 12 partite e cerchiamo di vincerne il più possibile”.

Prossime 3 sono 3 scontri diretti: è possibile accendere la scintilla?

“Se la squadra è quella dei primi 60 minuti, è possibile tutto. Lavoriamo tutti i giorni al massimo e prendiamo il meglio da ogni partita sperando che sabato entri quello che non è entrato oggi”.

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita oggi e che sa tanto di condanna per i granata. Parole dure rivolte a tutto il gruppo: “C’erano i presupposti per poter ripartire, posso dire che la società è estremamente delusa. L’amarezza è tanta, ero costantemente collegato con il presidente e dobbiamo ancora capire come stimolare una reazione. I presupposti con cui i calciatori sono arrivati a Salerno erano ben altri, così come i discorsi fatti con alcuni procuratori. Forse abbiamo avallato troppe scelte, da questo momento alibi e tolleranza zero. Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire vicinanza e sostegno alla squadra, per capire quali fossero i problemi. Oggi è davvero dura venir qui a parlare, ma credo sia doveroso metterci la faccia”.

Si chiede al dirigente granata se Liverani sia già a rischio dopo due partite fatte così male: “Non possiamo che rinnovare la fiducia a mister Liverani, ma le riflessioni riguardano anche lui. Saremo molto attenti e molto vigili. Oggi non spetta solo a me, ma anche al direttore generale assumere una decisione. Chiederemo spiegazioni allo staff tecnico, al di là di quelle che vi ha dato in conferenza stampa. Oggi sono tutti in discussione. L’allenatore ha la nostra fiducia, ma saremo meno remissivi rispetto ad alcune situazioni che decideremo da domani mattina alla ripresa degli allenamenti”.

Le prossime ore a Salerno potrebbero portare a sviluppi clamorosi. Filippo Inzaghi potrebbe tornare clamorosamente alla guida della Salernitana. Il ko col Monza ha messo già in bilico Fabio Liverani: le prossime ore saranno determinanti. L’ex tecnico di Milan e Bologna è sotto contratto: da ricucire però lo strappo con Walter Sabatini dopo le accuse lanciate dallo stesso Inzaghi al momento dell’addio.