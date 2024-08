Salernitana, a 24 ore dal gong del calciomercato arrivano Jaroszyński e Hrustic

La Salernitana chiude due operazioni in entrata a 24 ore dalla conclusione della sessione estiva del calciomercato. Dal Cracovia arriva Paweł Jaroszyński (fonte Telecolore), classe 1994, e un passato già alla Salernitana. Club con cui ha vinto il campionato di B nel 2021. Alla società polacca, invece, andrà Mateusz Legowski. L’altro arrivo della giornata è quello del centrocampista australiano Ajdin Hrustic, classe 1996, in uno scambio di prestiti con l’Hellas Verona, che prende Domagoj Bradaric. La Salernitana resta attiva anche sul fronte degli svincolati e ne ha individuati due da tempo: il difensore centrale Gian Marco Ferrari, classe 1992, già capitano del Sassuolo in Serie A; l’attaccante Joao Pedro, anche lui del 1992, un passato nel massimo campionato a Cagliari e una stagione, la 2023/2024, trascorsa tra Fenerbahce e Atletico Mineiro senza particolari sussulti. In difesa, dove è ancora in bilico Flavius Daniliuc (ma a 3,5 milioni, la cifra richiesta dalla proprietà per cederlo, non lo compra nessuno), potrebbe uscire Domagoj Bradaric. Il terzino è nel mirino del Verona, che offre uno scambio con il centrocampista australiano Ajdin Hrustic. Petrachi ci sta pensando, anche perché a centrocampo serve più un mediano che un giocatore con caratteristiche offensive. A un passo dalla Juve Stabia (con il Catanzaro che prova a inserirsi), invece, Mamadou Coulibaly. Antonio Pio Iervolino va al Taranto in prestito.

