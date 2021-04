Rinasce il Quartiere Sant’Eustachio grazie all’associazione “La Fenice” e al “Rotaract Club Salerno Est”

Il Quartiere Sant’Eustachio, un quartiere popolare della Zona Orientale di Salerno, come tutti i quartieri di periferia vive problemi che coinvolgono aspetti diversi: abbandono, degrado, mancanza di sicurezza, carenza di strumenti culturali e di reti sociali. Un gruppo di residenti del quartiere ha sentito la necessità di mobilitarsi spontaneamente per cercare di riqualificarlo . “ Abbiamo pensato di fondare l’associazione “La Fenice”, che conta già circa trenta soci, rifacendoci al mito dell’Araba Fenice, l’uccello mitologico che rinasce dalle proprie ceneri. Vogliamo, con forza e determinazione , far fronte in modo positivo alle avversità che viviamo quotidianamente”, ha spiegato Raffaele Maiorano, Presidente della neonata associazione, che insieme a Christian Russo (Vicepresidente), Gaetano Porcelli (Segretario) e ai Soci Fondatori : Luca Balzano, Giuseppe D’Aponte, Raffaele Castaldo e Manuele Russo, ha l’intenzione di organizzare varie iniziative dedicate agli abitanti del quartiere:” Nel rispetto delle misure anti Covid – 19 aiuteremo gli anziani e i disabili che, soprattutto in questo periodo di pandemia, hanno difficoltà a muoversi da casa per fare la spesa. Organizzeremo il doposcuola per i ragazzi del quartiere ai quali daremo anche la possibilità, quando sarà possibile, di organizzare delle feste di compleanno e altro ancora” ha spiegato il Presidente Maiorano. I soci del “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto dall’avvocato Michele Landi, sono intervenuti prontamente per aiutare l’associazione, donando 80 mq. di piastrelle in gres porcellanato 40×40 che serviranno per pavimentare la sede dell’associazione di Viale Ciro Menotti , 18/20 che è stata data in uso gratuito dal Comune di Salerno. “Grazie al fondamentale intervento del dottor Carmine Nobile, titolare della “Saledil” e Past President del “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Dino Bruno, abbiamo voluto dare una mano a questa associazione nell’ambito delle iniziative rivolte alla valorizzazione del territorio”, ha spiegato il Presidente Michele Landi. Alla consegna delle mattonelle c’era il Consigliere Comunale Fabio Polverino, Presidente della Commissione Bilancio, che ha portato i saluti del Sindaco Vincenzo Napoli e dell’Assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano e annunciato che sono già in cantiere dei progetti per aiutare l’associazione nell’opera di rilancio del quartiere:” Vorremmo far realizzare delle opere di Street Art sui muri prospicienti l’antica chiesa di Sant’Eustachio. Stiamo organizzando la preparazione del bando per far partecipare i tanti e bravi artisti del territorio che realizzano murales e graffiti ”.

Aniello Palumbo