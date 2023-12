“Riflessi inversi”, al Social Tennis Club di Cava la mostra fotografica di Bisogno e Montella

Li accomuna la passione per la fotografia e un’amicizia ultradecennale, ma sono diversi – quasi agli antipodi – per sensibilità e stili narrativi. Per questo Antonio Bisogno e Armando Montella hanno voluto intitolare “Riflessi inversi” la mostra fotografica che s’inaugura mercoledì 27 dicembre, alle ore 19, nei locali del Social Tennis Club (via Marcello Garzia, 2) di Cava de’ Tirreni.

Antonio Bisogno, Il Narratore Urbano, racconta con stile realistico uomini e cose che popolano le nostre strade: un testimone delle storie quotidiane che s’intrecciano nelle città. La sua street photography cattura l’essenza delle persone, dei luoghi e dei momenti fugaci. Con uno sguardo attento e discreto, Bisogno trasforma la vita di strada in una serie di immagini potenti e coinvolgenti, regalando una finestra aperta sulla complessità e la bellezza della vita urbana.

Armando Montella, Il Poeta della Costiera, con stile onirico cattura l’anima della Costiera Amalfitana attraverso il suo obiettivo magico. Le sue foto a lunga esposizione trasformano paesaggi iconici in opere d’arte eteree, dove il tempo sembra rallentare per permettere ai dettagli nascosti di emergere. Montella, un maestro della luce, ci invita a esplorare la bellezza senza tempo di questo angolo del mondo attraverso una prospettiva unica e incantevole.

Ciascuno, nella mostra, propone 14 opere tra le più significative del proprio percorso artistico. All’inaugurazione interverrà il presidente del Social Tennis Club di Cava, Luca Ricciardelli. L’esposizione resterà aperta tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle 22.00, fino al 6 gennaio.