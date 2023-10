“Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi”: a Licusati un nuovo appuntamento con Book Crossing Camerota sabato 14

Un nuovo appuntamento con la cultura e con la letteratura firmato Book Crossing Camerota, sabato 14 ottobre, alle ore 18:00 a Licusati (SA).

Questo nuovo incontro, organizzato ancora una volta dall’associazione culturale Book Crossing Camerota, è il primo di una serie di eventi che finiranno all’interno della manifestazione “Province Infette”, una rassegna letteraria il cui titolo si ispira alla legge Pica varata nel 1863 – “Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi” – che verterà sull’approfondimento della tematica mediante la presentazione di libri.

Con l’ausilio di autori che si sono interessati del fenomeno, “Province Infette” ha lo scopo di indagare a fondo la tematica, perché il brigantaggio resta un fenomeno dibattuto che continua a dividere l’opinione pubblica.

Il primo appuntamento si terrà in via Domenicantonio De Luca, 46, a Licusati, presso il palazzo Gàlato, con la presentazione del libro “La banda Marino. La resistenza antiunitaria nel Cilento tra conquista coloniale e rivolta popolare e brigantaggio” (D&P Editori) di Angelo Gentile, in presenza dell’autore il quale dialogherà con Carmine Farnetano.

Ad accompagnare, le musiche di Nicola Napolitano e David Garofalo.

Introduce e modera Regina Saturno.

Servizio navetta gratuito da Marina di Camerota alle ore 17:30, con partenza da lungomare Trieste, fermata Bar Sirena.

Prenotazione con messaggio WhatsApp al numero +393407784205.