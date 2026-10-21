Presentazione del libro su Francesco d’Assisi a Salerno

Domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 18, presso la Parrocchia Gesù Redentore di Salerno, si terrà la presentazione del volume “Francesco d’Assisi. Un uomo libero” di don Primo Mazzolari. L’incontro, organizzato dalla Fondazione della Comunità Salernitana, vedrà la partecipazione di don Bruno Bignami, curatore del libro, e di altri ospiti, tra cui Cinzia Ugatti e padre Giampiero Canelli. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo Andrea Bellandi.

Il volume, edito da EDB e curato da Bignami e Umberto Zanaboni, raccoglie dieci scritti di Mazzolari dedicati a San Francesco, evidenziando il legame tra il Santo e il pensiero del sacerdote cremonese. Mazzolari, figura di spicco del cattolicesimo italiano del Novecento, ha sempre posto al centro della sua riflessione la povertà e la libertà, interpretando il Vangelo come una forza capace di trasformare la società.

Durante l’incontro, si discuterà dell’attualità del messaggio di Mazzolari e della sua visione della libertà, richiamando l’importanza di vivere la fede in modo autentico e coerente. A seguire, il Coro Mani Bianche Mar.Let si esibirà nel Cantico delle Creature, arricchendo l’evento con un momento musicale significativo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di riflessione su tematiche di grande rilevanza sociale e spirituale, in un contesto che invita a riscoprire la radicalità del messaggio cristiano.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “A SALERNO LA PRESENTAZIONE DI “FRANCESCO D’ASSISI. UN UOMO LIBERO” DI DON PRIMO MAZZOLARI CON FONDAZIONE COMUNITA’ SALERNITANA” ricevuto tramite email da “Rosita Sosto Archimio” in data 21/10/2026.