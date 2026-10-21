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Maltempo, da mezzanotte nuova allerta, colore giallo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Prosegue l’ondata di maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo di livello giallo valida dalla mezzanotte (quando terminerà l’allerta arancione attualmente in vigore) fino alle ore 16 per l’intero territorio regionale.

Secondo le previsioni del Centro Funzionale, sono attese precipitazioni isolate che potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale.

Un graduale miglioramento è previsto già nel corso della mattinata su alcune aree della regione, in particolare nella Piana Campana, a Napoli, nelle Isole, nell’Area Vesuviana, nell’Alto Volturno, nel Matese, nell’Alta Irpinia e nel Sannio, dove i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi.

Resta tuttavia alta l’attenzione per i possibili effetti del dissesto idrogeologico. Tra le principali criticità previste figurano scorrimenti superficiali delle acque sulle sedi stradali, difficoltà nei sistemi di drenaggio urbano e possibili allagamenti nelle zone maggiormente esposte. Non si escludono inoltre innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con conseguenti inondazioni delle aree limitrofe.

Nelle zone più fragili dal punto di vista idrogeologico potrebbero verificarsi fenomeni di ruscellamento con trasporto di materiale, mentre la saturazione dei terreni aumenta il rischio di smottamenti e caduta massi. La Protezione Civile segnala che alcuni episodi franosi potrebbero verificarsi anche in assenza di precipitazioni in atto, soprattutto nelle aree già interessate da incendi boschivi o caratterizzate da particolare instabilità del suolo.

L’allerta resterà in vigore fino alle ore 16, con le autorità che invitano cittadini ed enti locali a mantenere alta l’attenzione e ad adottare le necessarie misure di prevenzione.

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