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Petitto: “Nessuna copertura economica per lo Stadio Partenio Lombardi”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il consigliere regionale di Forza Italia, Livio Petitto, ha espresso preoccupazione per il rinvio dell’interrogazione riguardante i finanziamenti per lo Stadio Partenio Lombardi, avvenuto durante il Consiglio regionale della Campania. La giunta regionale ha richiesto un rinvio per ulteriori approfondimenti, comunicando la decisione solo alla vigilia della seduta.

Petitto ha definito questo rinvio “uno sgarbo istituzionale” e ha sottolineato l’importanza della questione per Avellino e l’intera Irpinia. “Un atto depositato oltre una settimana fa, la cui discussione era stata programmata per oggi, è stato rinviato su richiesta della Giunta regionale, giustificato dalla necessità di ulteriori approfondimenti”, ha dichiarato.

Il consigliere ha evidenziato come la Giunta Fico non sia in grado di fornire risposte sui 72 milioni di euro richiesti dal Comune di Avellino per la realizzazione del nuovo stadio. “Le rassicurazioni fornite dal Comune si sono dimostrate infondate, alimentando dubbi e incertezze”, ha aggiunto.

Petitto ha chiesto che la questione venga affrontata in Aula, sottolineando che rinviare il dibattito senza fornire risposte concrete è inaccettabile. “Avellino non può aspettare, né può permettersi che una questione così cruciale venga trascinata nell’incertezza”, ha affermato, sottolineando l’importanza del progetto per l’identità della comunità irpina.

Infine, ha avvertito: “Non permetteremo che lo Stadio Partenio-Lombardi diventi un mero strumento elettorale. Ad oggi non esiste alcun provvedimento formale che assegni queste risorse, e l’assenza di capitoli o risorse nel bilancio regionale è allarmante. Senza certezze contabili, il progetto rischia di rimanere bloccato”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “NOTA ON. PETITTO SU STADIO PARTENIO: “Ad oggi nessuna copertura economica della Regione”” ricevuto tramite email da “Simona De Cunzo” in data 21/10/2026.

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