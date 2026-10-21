Sanza commemora i Caduti e celebra il 108° anniversario della Vittoria

Mercoledì 4 novembre 2026, la comunità di Sanza si riunirà per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rendendo omaggio ai Caduti di tutte le guerre. L’evento è organizzato dall’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto e dalla Sezione A.N.C.R. del Comune di Sanza, con il supporto dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco, dott. Vittorio Esposito.

La celebrazione segna il 108° anniversario della Vittoria e il 104° anniversario della tumulazione del Milite Ignoto, rappresentando un momento significativo di memoria e riconoscenza per coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

Il programma della giornata prevede il ritrovo dei soci alle ore 8:45 presso i locali dell’Associazione, situati nell’edificio polifunzionale comunale in piazza Aviere Angelo Ciorciari. Alle ore 9:00 sarà celebrata una Santa Messa nella Chiesa di San Francesco, presieduta da don Giuseppe Spinelli.

Alle ore 10:00, in piazza XXIV Maggio, si svolgerà la cerimonia commemorativa, con l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro e di un mazzo tricolore di fiori da parte della Sezione A.N.C.R. Seguiranno la rievocazione dell’anniversario della Vittoria e della tumulazione del Milite Ignoto, accompagnate dalla lettura del Bollettino della Vittoria e dalla Preghiera del Combattente Reduce.

Alla manifestazione parteciperanno autorità civili, militari e religiose, associazioni del territorio, il dirigente scolastico, docenti e alunni dell’Istituto Comprensivo di Sanza. La partecipazione di istituzioni e giovani generazioni sarà fondamentale per rinnovare il valore della memoria storica e trasmettere ai cittadini di domani i principi di pace, solidarietà, libertà e appartenenza nazionale.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, per condividere una giornata di raccoglimento e gratitudine nel ricordo di quanti hanno servito la Patria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 21/10/2026.