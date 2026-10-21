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Genea Lanzara torna alla Palestra Palumbo per affrontare Serra Fasano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Genea Lanzara Serra Fasano
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La Genea Lanzara si prepara a tornare in campo presso la Palestra Palumbo, dove sabato 24 ottobre, alle ore 18:00, affronterà la squadra del Serra Fasano. Dopo la sconfitta subita contro l’Albatro Siracusa, i rossoblù sono determinati a reagire e a trasformare l’amarezza dell’ultima trasferta in un nuovo successo. La partita precedente, in cui la Genea era avanti 24-27, si è conclusa con una sconfitta per 29-27, lasciando rammarico per la gestione delle fasi decisive.

Il coach Nicolas Balogh ha sottolineato l’importanza di mantenere lucidità, precisione e continuità durante l’incontro. La sfida con la formazione pugliese rappresenta un’opportunità per dare una risposta concreta e per costruire su quanto di positivo è stato fatto finora. Sarà fondamentale ridurre gli errori e mantenere alta l’intensità per tutti i sessanta minuti di gioco.

I ragazzi di Balogh mirano a ritrovare il successo e a dare continuità al loro percorso in Serie A Silver, un campionato in cui ogni errore può avere conseguenze significative. La partita non sarà solo una prova per la squadra, ma anche un momento cruciale per i tifosi, il cui sostegno sarà fondamentale. L’invito è a riempire gli spalti e a far sentire il proprio calore sin dal primo minuto, per aiutare la Genea nella ricerca di due punti preziosi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Genea Lanzara _21 Ottobre” ricevuto tramite email da “Handball Lanzara 2012” in data 21/10/2026.

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