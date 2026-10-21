Pollica celebra la Dieta Mediterranea con la Tavolata del Cilento

Il borgo marinaro di Pollica si prepara ad ospitare, il 15 novembre, la terza edizione della Tavolata del Cilento, un grande pranzo collettivo che riunirà mille persone per celebrare i sedici anni del riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea. Questo evento, promosso dal Comune di Pollica, trasformerà i vicoli di Acciaroli in un grande spazio di convivialità, dove sapori e tradizioni culinarie si fonderanno per creare un’atmosfera unica.

La Tavolata del Cilento non è solo un pranzo, ma un momento di incontro e condivisione, dove residenti e visitatori potranno gustare piatti tipici del territorio. Il menù prevede un antipasto misto cilentano, seguito da cavatelli freschi al pomodoro e cacioricotta, e pollo alla cilentana come secondo piatto. Questi piatti, preparati con ingredienti locali, rappresentano un legame profondo con le tradizioni culinarie della zona.

L’evento fa parte delle celebrazioni per il sedicesimo anniversario del riconoscimento della Dieta Mediterranea come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO, avvenuto nel 2010. La manifestazione “Buon Compleanno Dieta Mediterranea” si svolgerà dal 13 al 15 novembre, con la Tavolata del Cilento come momento culminante. Durante questi giorni, l’attenzione sarà focalizzata sul valore della Dieta Mediterranea, che non è solo un modello alimentare, ma un patrimonio culturale che promuove la sostenibilità e le relazioni sociali.

La partecipazione alla Tavolata è su prenotazione, con un contributo di 24 euro per il menù completo, vino escluso. Per riservare un posto, è possibile visitare la pagina dedicata all’evento sulla piattaforma Posto Riservato.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Pollica celebra la Dieta Mediterranea: il 15 novembre torna la Tavolata del Cilento ad Acciaroli” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 21/10/2026.