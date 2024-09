Presentata Podistica Internazionale San Lorenzo a Cava

La partecipazione di atleti di spessore internazionale, il ritorno al percorso tradizionale, la presenza dell’ex schermitrice Rosanna Pagano in veste di “testimonial” e di “Sportivo cavese dell’anno”, la consueta entusiasta cornice di pubblico, il restyling del sito web: tutto pronto per la 62ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo” – Trofeo Armando Di Mauro, in programma domenica 29 settembre 2024 a Cava de’ Tirreni (SA) con partenza ed arrivo in località San Lorenzo.

Tutti i dettagli dell’evento sono stati rivelati nel corso della conferenza stampa di presentazione, svoltasi mercoledì 25 settembre al Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni ed alla quale sono intervenuti: Lorena Iuliano, Assessore comunale all’Istruzione; Pasquale Scarlino, Consigliere regionale del CSI e Fiduciario CONI per Cava de’ Tirreni; Antonio Del Pomo, Presidente dell’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”. Conferenza stampa durante la quale – con una breve, ma sentita cerimonia – è stata ricordata Giselda Bartolucci, scomparsa lo scorso 8 marzo, che è stata per 22 anni (2002-2024) Presidente del Comitato d’Onore della “Podistica Internazionale San Lorenzo”, oltre che per 37 anni Socio Onorario dell’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”.

L’attesa manifestazione organizzata dall’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo” e dal Comitato CSI di Cava de’ Tirreni, che rappresenta una delle gare podistiche più antiche sul territorio nazionale e che anche quest’anno è stata inserita nel calendario dei Meeting Nazionali del Centro Sportivo Italiano, sarà caratterizzata in quest’edizione dal ritorno al classico percorso di km 7,8, che lo scorso anno era stato forzatamente modificato per la prolungata chiusura di Via Rotolo causa frana.

Ai nastri di partenza della 62ª edizione ci saranno centinaia di atleti provenienti da vari Paesi. Start fissato alle ore 17.00 per la Gara Assoluti Maschile (Trofeo Armando Di Mauro) e Femminile (Trofeo Agnese Lodato). Prevista grande battaglia per raccogliere l’eredità del marocchino Abdellah Natam e di Simona Santini, trionfatori nell’edizione 2023.

La consueta agguerrita pattuglia di atleti africani “animerà” la gara maschile, che vede tra i favoriti della vigilia anche Umberto Persi dell’ASD AT Running di Orte (VT), vincitore nello scorso mese di aprile della “Stad10”, stracittadina di 10 km svoltasi a Terni, e secondo nel Campionato Italiano individuale 5 km su strada – Categoria M35, disputatosi il 26 maggio ad Orvieto (TR). Da segnalare, inoltre, la presenza di Gilio Iannone dell’ASD Carmax Camaldolese di Eboli (SA), splendido terzo nella scorsa edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo” ed ultimo italiano a trionfare nel 2014 nella kermesse metelliana.

Grande attesa anche per la gara femminile, nella quale le atlete africane avranno vita dura con le azzurre partecipanti, capeggiate dalla vincitrice dello scorso anno, Simona Santini del Circolo Minerva ASD di Parma. Saranno presenti anche Maria Casciotti del Purosangue Athletics Club di San Polo dei Cavalieri (RM) e Paola Patta dell’ASD Podistica Solidarietà di Roma, rispettivamente seconda e terza nell’edizione 2023.

In contemporanea e sullo stesso percorso degli Assoluti gareggeranno anche gli Allievi – Trofeo Giuliano Ferrara. L’intenso programma agonistico si aprirà alle ore 16.15 con la gara (m 900) prevista a conclusione del progetto “Aspettando la San Lorenzo” e riservata agli studenti delle Scuole Medie cavesi, che correranno insieme ad Allieve e Cadetti/e (doppio giro del percorso previsto per gli studenti, per una distanza complessiva di km 1,8).

Si preannuncia, dunque, una giornata di intense emozioni, che saranno “raccontate” per il terzo anno consecutivo dalla speaker Martina Amodio e che si potranno seguire e rivivere sul sito web della manifestazione (www.podisticasanlorenzo.com), ancora più “usabile” e dinamico grazie al progetto di restyling realizzato dall’agenzia di comunicazione integrata MTN Company.

Calato il sipario sulle gare, l’attenzione si sposterà sulla “ricca” cerimonia di premiazione (ore 18.15), durante la quale sarà consegnato il Premio allo “Sportivo cavese dell’anno” 2024, riconoscimento istituito dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, per premiare lo sportivo metelliano maggiormente distintosi nel corso dell’anno.

Anche quest’anno (come accaduto in passato con Rino Santin, Antonietta Di Martino e Marisa Masullo) il Premio è stato assegnato alla carriera all’ex schermitrice Rosanna Pagano con la seguente motivazione: “Quale speciale, tangibile espressione dell’apprezzamento e della riconoscenza di un’intera Comunità per il contributo dato allo sviluppo dello Sport”.

Nata a Salerno il 1° dicembre 1983, Rosanna Pagano ha conseguito prestigiosi risultati nella sciabola, contribuendo in modo determinante alle vittorie della Nazionale femminile, con la quale ha gareggiato per oltre 10 anni.

Numerosi i successi riportati nel corso della sua brillante carriera sportiva. A livello individuale, spiccano i titoli di Campionessa Italiana Giovani (2002) e Campionessa Italiana Under 23 (2006), oltre alla medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti (2000). Con la Nazionale italiana di sciabola la schermitrice cavese ha trionfato ai Mondiali Assoluti a L’Avana 2003 ed ha vinto l’oro ai Campionati Mondiali Under 20 (2000), senza dimenticare l’argento ai Mondiali Under 20 (2003) ed il bronzo agli Europei Assoluti (2004).

Terminata la carriera di atleta, Rosanna Pagano ha intrapreso quella di tecnico, trasmettendo ai suoi allievi tutta la sua passione e la sua determinazione. E lo scorso 1° maggio ha vinto a Ravenna il suo primo titolo italiano nel suo nuovo “ruolo” grazie alla cavese Annemarie Ndiaye (classe 2012), sua allieva, che si è laureata Campionessa Italiana di sciabola nella categoria Giovanissime.

Un grande “colpo”, dunque, per l’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo” poter annoverare la presenza alla 62ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” di un’eccellente “testimonial” quale Rosanna Pagano, che ritirerà personalmente il Premio allo “Sportivo cavese dell’anno” 2024.

La 62ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” sarà trasmessa a partire dalle ore 16.00 in diretta tv sulle frequenze di RTC Quarta Rete (visibile sul canale 181 del digitale terrestre) ed in diretta streaming sia sul sito web dell’emittente metelliana nella sezione Diretta Live (www.rtcquartarete.it/live-streaming) sia sul sito www.oblive.it.

La “Podistica Internazionale San Lorenzo” vanta il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, della Città di Cava de’ Tirreni, del CONI – Comitato Regionale Campania e della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano.

IL PROGRAMMA

Ore 15.00: Ritrovo Giuria ed atleti; Ore 16.15: Gara Scuole Medie – Allieve e Cadetti/e; Ore 17.00: Gara Assoluti Maschile e Femminile – Gara Allievi; Ore 18.15: Cerimonia di premiazione.

Per info e contatti:

A.S.D. “Canonico S. Lorenzo”, via San Lorenzo, 2 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Tel: 347.7644927 – Web: www.podisticasanlorenzo.com – Email: info@podisticasanlorenzo.com – Facebook: Podistica San Lorenzo