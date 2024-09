EbolInAcquarello sabato 28 e domenica 29

I Edizione di “EbolInAcquarello”, organizzato nell’ambito della XXII Edizione del Premio Internazionale Carlo Levi “Cristo si è Fermato a Eboli” 2024: Sulle Orme di Carlo Levi.

Il Complesso Monumentale di San Francesco di Eboli si prepara ad accogliere una vera e propria esperienza sensoriale che invita a scoprire gli angoli nascosti del centro antico, tra arte, storia e tradizioni locali.

Un’occasione straordinaria per vivere due giornate di arte, talk, workshop e spettacoli musicali, alla scoperta del fascino del nostro territorio.

Ospite di eccezione Katia Ricciarelli ✨

Con “Vi racconto di me, ditemi di voi”, l’artista ci regalerà un incontro esclusivo in cui condividerà racconti della sua vita e carriera, creando un dialogo diretto con il pubblico. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino una delle voci più amate del panorama artistico italiano.