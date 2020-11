Terminal bus via Vinciprova, Cammarota : le Commissioni Trasparenza e Mobilità chiedono la sospensione della delibera.

“La Commissione Trasparenza, riunitasi congiuntamente a quella Mobilità su mia istanza, ha votato favorevolmente alla sospensione della delibera di esecuzione dello spostamento del terminal bus da via Ligea a Via Vinciprova, in attesa di approfondimenti richiesti dai consiglieri con Busitalia, i dirigenti e l’assessore”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come “via Vinciprova è snodo centrale della città, e spostare il capolinea dal porto è un danno per la viabilità cittadina e per l’economia della zona Irno”.

“D’altro canto sono tutti contrari”, continua Cammarota, “i cittadini della zona Irno ma anche quelli della zona Porto, che denunciano lo svuotamento sociale e urbanistico dell’antica città del mare a vantaggio dei soli servizi portuali, tanto che sono state raccolte in diverse petizioni oltre 500 firme”.