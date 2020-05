Lega, il 2 giugno a Positano.

La chiamata alle armi parte del coordinatore provinciale di Salerno, Nicholas Esposito: “Abbiamo scelto Positano per un duplice motivo. Da una parte è una città a guida Lega, con il Sindaco De Lucia che sta facendo un ottimo lavoro, dall’altro Positano rappresenta una delle icone del turismo costiero”.

La Lega provinciale, dunque, si ritroverà in costiera amalfitana per ripartire dopo il lockdown con militanti e simpatizzanti di tutto il territorio. L’appuntamento è in via del Brigantino alle 11. Sarà presente l’europarlamentare Lucia Vuolo. “Un incontro che rappresenterà un momento di confronto su tematiche importanti e condivisione di punti programmatici sia per le prossime comunali che per la prossima competizione regionale. Un momento anche di ascolto di quelle che sono le problematiche del territorio. Il tutto sarà poi relazionato agli organi regionali e nazionali del partito”- conclude Esposito.