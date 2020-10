Gruppo Caldoro: smontate tutte le bugie di De Luca in un video.

“Da De Luca solo bugie e promesse. Ha sottovaluto il problema e raccontato di soluzioni che non esistono”. Così sui social il Gruppo Caldoro che rilancia un video con “alcuni annunci del Presidente” e per rispondere alla analoga iniziativa partita da Santa Lucia.



“De Luca – dicono dal Gruppo – in Consiglio regionale parlava di semplice influenza, e’ lo stesso che ammoniva i Sindaci che per primi volevano chiudere le scuole. E’ quello che aveva detto di aver risolto il problema in Campania e che, nella foga della campagna elettorale, annunciava ‘zero contagi’ in una settimana”.



“Inutili – concludono – le sue rivendicazioni. Era quello che a Settembre diceva che il problema era risolto. Bugie come sempre e non saranno video strumentali a cambiare la realtà. I fatti smontano la sua propaganda”.