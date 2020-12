Chiusura SP 75 (Avvocatella), per la Provincia è inadempiente il Comune di Cava.

“La Provincia di Salerno finalmente fa chiarezza sulla chiusura al traffico della Strada Provinciale 75: è il Comune di Cava de’ Tirreni ad essere inadempiente”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “Grazie all’interessamento del consigliere provinciale Marco Iaquinandi siamo venuti a conoscenza che l’Amministrazione Provinciale ha già invitato il Comune ad intervenire, tramite apposita ordinanza, a carico dei proprietari dei terreni privati situati lungo la carreggiata per le attività di verifica e messa in sicurezza del versante in questione. Tale richiesta è stata rivolta direttamente al sindaco Vincenzo Servalli nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile e di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 54 del Tuel 267/2000 e della legge n.225/1992 e s.m.i. Finora però non è stato fatto nulla – precisano da Palazzo Sant’Agostino – per una “complessa interlocuzione con il Comune di Cava” e per la “pericolosità del fenomeno innescatosi in seguito all’incendio che ha colpito la vasta area a monte della strada che include diverse proprietà private e che si estende per diverse decine di metri oltre il perimetro di competenza della S.75”. Due domande sorgono spontanee: da cosa deriva questa complessa interlocuzione tra i due Enti? Perchè il primo cittadino non è ancora intervenuto per sollecitare i proprietari dei terreni a mettere in atto le attività di propria competenza? Mi auguro – conclude Cirielli – che il sindaco adempia al suo dovere in tempi rapidi poichè sono molti i disagi alla circolazione veicolare e i danni economici, commerciali e affettivi/familiari che tale situazione sta provocando ormai da troppo tempo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...