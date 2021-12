Partnership tra Paysafe e Huawei, pagare online in contanti

Huawei e Paysafe si alleano per permettere il pagamento dei servizi online, in contanti, grazie alla Huawei AppGallery. Il 25 Novembre 2021 a Londra, il colosso cinese ha annunciato un accordo con il metodo di pagamento elettronico utilizzato prevalentemente per i prodotti digitali.

Ulteriore passo avanti per Huawei quindi, che dopo un periodo per nulla facile, riesce ad ottenere l’ennesima vittoria in grado di farla tornare a competere sui mercati occidentali. Fu proprio dopo le disposizioni del governo americano contro le aziende cinesi che Google decise di ritirare a Huawei la licenza per utilizzare il sistema operativo Android nella versione completa.

Questa decisione drastica ha avuto grandi conseguenze per l’intero settore della telefonia ed ha comportato una grossa perdita per l’azienda cinese che, a suo tempo, si classificava al secondo posto come maggior occupazione di mercato in ambito telefonia, superiore addirittura a Samsung, riuscita ad impossessarsi della seconda posizione solo nell’ultimo anno.

La perdita della licenza per il sistema operativo Android è stato un colpo molto duro per Huawei che da anni collaborava con Google per ottimizzare al meglio l’integrazione di questo software all’interno dei suoi dispositivi di alta qualità. Tuttavia, trovandosi impossibilitata dall’effettuare accordi commerciali con aziende statunitensi e non avendo più la possibilità di installare all’interno dei propri device le applicazioni come Gmail, Maps, YouTube e Google Pay, Huawei a scelto di realizzare degli accordi differenti e di conseguenza, la propria AppGallery.

Tra i maggiori deficit che la mancanza delle applicazioni Google ha creato, oltre all’assenza del servizio geografico Maps, troviamo la mancata possibilità di effettuare pagamenti con l’applicazione Google Pay attraverso dispositivi indossabili come il Huawei Smartwatch GT2, un orologio molto apprezzato dai fans di questa azienda, e che ora, assieme a tutti gli altri dispositivi, potrà vedersi aggiornato con nuove funzionalità e nuovi metodi di pagamento.

La stessa Huawei si dice infatti molto soddisfatta dei risultati ottenuti con la sua AppGallery, sbarcata ad inizio anno sui computer Windows e già confermata al terzo posto tra i migliori negozi di applicazioni disponibili sul mercato. Il produttore cinese ha investito parecchie risorse economiche per permettere l’espansione del suo store e, nonostante la recente nascita, questa nuova gallery vede già tra i suoi sostenitori aziende come Netflix, Amazon, Eni, DAZN e Sky, oltre ad essere stata in grado di integrare, in meno di un anno, servizi di mobile banking offerti da intesa San paolo, Unicredit, Fineco, Hype e Mediolanum.

L’accordo intrapreso tra questi due colossi consentirà ai consumatori di utilizzare il contante per acquistare beni e servizi online. Le transazioni di pagamento verranno completate in modo semplice e sicuro, utilizzando il conto paysafecard. Questa soluzione disponibile per i clienti Huawei è stata lanciata attraverso la AppGallery in Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Germania, in Italia, in Norvegia, in Polonia, nel Regno Unito, in Spagna e in Svezia. In futuro, lo sviluppo di questa partnership, prevede di estendere questa soluzione anche in tutti gli altri paesi in cui è disponibile il metodo di pagamento paysafecard, permettendo così a milioni di persone di potervi comodamente accedere.