OneMorePack, iscrizioni entro il 31 marzo per i packaging designer italiani.

Ultimissimi giorni per iscrivere progetti e lavori alla settima edizione di OneMorePack, il premio di packaging design promosso da Grafica Metelliana e patrocinato da Assografici, Art Directors Club Italiano, UNA Aziende della Comunicazione Unite, ADI delegazione Campania e Confindustria Campania.

Ritorna il concorso riservato a professionisti e studenti, in due competizioni distinte e ad accesso gratuito. L’iscrizione deve essere effettuata attraverso l’apposito form sul sito www.onemorepack.it e formalizzata con l’invio di un campione (per i professionisti) o del prototipo (per gli studenti) di ogni lavoro che si intende far competere entro il 31 marzo 2021.

Il valore complessivo del montepremi è di 7000 euro.

“OneMorePack ritorna dopo una pausa dovuta all’emergenza sanitaria sopraggiunta. La sospensione delle attività didattiche in presenza non ha quest’anno frenato tanti studenti volenterosi che da più accademie e università d’Italia stanno ultimando i progetti, alcuni già pervenuti alla nostra segreteria.”

PROFESSIONISTI. Freelance, agenzie di comunicazione e aziende potranno iscrivere uno o più lavori realizzati per il mercato italiano o estero delle seguenti categorie: Packaging (astucci di ogni settore merceologico – food, no food); Visual (espositori da terra, espositori e dispenser da banco, selfpromotion), Label (etichette in carta, ad esclusione di bottiglie solo serigrafate). Il vincitore di ogni categoria, scelto in maniera collegiale dalla giuria tecnica, riceverà un premio del valore di 1500 euro. La giuria, inoltre, potrà assegnare una o più menzioni speciali relative a specifiche caratteristiche dei prodotti in gara.

STUDENTI. I partecipanti sono chiamati a sviluppare un sistema di packaging per il comparto della profumeria artistica. Il brand coinvolto è Carthusia, partner tecnico della competizione. La competizione è rivolta a singoli studenti maggiorenni (fino a 27 anni) italiani e stranieri che frequentino scuole, accademie e università con indirizzo design del territorio nazionale. Saranno premiati i primi tre classificati con premi del valore di 1500 euro (il primo classificato) e di 500 euro (secondo e terzo classificato).