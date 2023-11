Numeri ed economia del calcio prima Europeo e poi Italiano

Inutile girarci attorno: al giorno d’oggi gli sport sono delle pratiche culturali che raccolgono quantità impressionanti di soldi da fonti molto diverse tra loro. Mentre una volta il concetto di sport era visto come un tipo di intrattenimento nei confronti del pubblico, al giorno d’oggi qualsiasi sport, anche quello minore, è una piccola industria che analizza le potenzialità di crescita e che cerca di allargare il suo bacino di utenza.

Anche soltanto si conosce il calcio di striscio, magari perché si è appassionati delle scommesse italia, basta leggere un giornale per capire quanti soldi girino intorno questo sport. Basta aprire un sito web qualsiasi per trovarsi davanti un grande numero di articoli che parlano di calciatori scambiati per milioni, di plusvalenze, di accordi di sponsorship tra aziende con valori con tantissimi zeri e così via.

Durante il corso degli ultimi anni, a causa dell’ingresso nel settore di diverse importanti aziende legate al mondo della tecnologia, gli investimenti sono ulteriormente aumentati. Vediamo qualche dato in più sugli investimenti che stanno dietro al mondo del calcio.

Qualche numero sul calcio europeo

Il solo mercato del calcio europeo durante il corso della stagione 2020-2021 ha raggiunto i 27.6 miliardi di euro in valore; considerando che parliamo del principale mercato mondiale del calcio parliamo di cifre particolarmente importanti. Di questi soldi più della metà (15.6 miliardi di euro) sono stati generati semplicemente dai grandi campionati europei (Bundesliga tedesca, Serie A Italiana, Premier League inglese, Liga spagnola e Ligue 1 francese).

L’Italia nonostante non sia più da tempo la prima della classe per ricavi e, più in generale, per dimensioni riserva comunque qualche sorpresa. Durante il corso del 2020/2021 i club di Serie A sono quelli che hanno registrato la maggiore crescita percentuale dei ricavi, con un +23% che fa impallidire le altre competizioni. Secondo i dati forniti da Deloitte parliamo di una crescita importante derivante dall’aumento dei ricavi derivanti dai diritti televisivi., oltre che dal risultato di nuovi accordi commerciali.

Molto interessante notare anche come i costi salariali per i club di serie A si sono gonfiati, portando poi il rapporto tra salari e ricavi all’82%; il secondo più alto se prendiamo in esame i cinque grandi campionati europei.

La complessa ma interessante situazione Italiana

Se concentriamo il nostro sguardo sul calcio Italiano la situazione diventa ancor più interessante. Il calcio Italiano impatta sul PIL nazionale per il 3% del suo valore complessivo, garantendo il lavoro a circa 420.000 occupati; valori che sono la metà di paesi come la Francia o il Regno Unito ma che lasciano ben sperare per il futuro. La crescita potrebbe essere guidata da diversi fattori, prima tra tutti la vittoria delle squadre italiane in competizioni di caratura internazionale come gli Europei di calcio 2020 o gli europei di nuoto del 2020.

Il problema principale è legato a una crisi sistemica dello sport calcio all’interno dell’universo Italiano; secondo la FIGC c’è una diminuzione importante dei tesserati in tutti i settori: arbitri, tecnici, società e giocatori sono diminuiti in media del 20%, con un incidenza maggiore di non tesseramento tanto più si scende a sud nella penisola fino ad arrivare al 43% mediano tra Basilicata, Molise, Sicilia, Campania e Calabria. Considerando gli scandali che spesso e volentieri circolano nel settore non c’è granché di cui stupirsi.

Come potrà concludere la riflessione di questo calcio Italiano? Di certo non c’è possibilità di competere, almeno per il momento, con la Premier League che spende il 2579% in più (!!!) in giocatori, attrezzature e spese di mercato di quanto facciano tanto il mercato locale quanto quello spagnolo. Per molti, in futuro, la differenza verrà fatta da quanto i club e le leghe si sforzeranno per rendere tutto quanto più internazionale, così da poter cercare altrove capitali con cui migliorare il resto del mercato.

Le speranze, come spesso si dice, sono le ultime a morire.