Vandalizzato deposito Protezione Civile a Laviano.

Terzo tentativo di scasso a Laviano ad un deposito della Protezione Civile ubicato

in Via Umbria n.282 (Villaggio Antistress).

Stamattina alcuni cittadini hanno segnalato al Presidente Flauto un ulteriore tentativo di scasso della porta del deposito nel quale sono custoditi attrezzature e mezzi per le emergenze.

Interpellato il Presidente Flauto:”Sono episodi spiacevoli che la Comunità Lavianese non merita, spero che il Sindaco voglia stigmatizzare l’accaduto e unitamente alle Autorità preposte riesca a fare luce sull’accaduto e individuare l’autore di questi atti vandalici, che già per la terza volta hanno danneggiato il nostro Sodalizio. Ricordo anche che c’è un contenzioso per il comodato d’uso risolvibile rispettando l’ATP. Non vorrei che ci fosse in atto un tentativo speculativo sugli immobili. Resto stupefatto e dispiaciuto di tali atti. Mi recherò dai Carabinieri per denunciare l’accaduto”.