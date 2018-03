U.Di.Con., chiuso il congresso Nazionale.

Si è concluso oggi, a Roma, il terzo Congresso Nazionale U.Di.Con. – Unione per la Difesa dei Consumatori – che ha riconfermato alla guida dell’associazione il Presidente Denis Nesci. Da dieci anni U.Di.Con. è al fianco dei consumatori sul territorio italiano e, quindi, nella provincia salernitana.

“Il lavoro che abbiamo portato avanti sul territorio e che continueremo a fare ci ha premiati” – riferisce l’avv. Lello Ciccone, responsabile provinciale U.Di.Con. che è stato eletto membro del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probi Viri su designazione del Presidente. È sempre più ampia la fascia di consumatori che quotidianamente si rivolge allo sportello U.Di.Con provinciale, per i bisogni più vari: dalle segnalazioni per gli errori in bolletta, agli acquisti sbagliati, ai dati sensibili trafugati, ai problemi vari legati ai trasporti e al resto delle utenze. Il Congresso, che ha avuto come tema principale la tutela dei consumatori nell’era digitale, è stato caratterizzato da una serie di workshop in cui l’Associazione ha avuto modo di confrontarsi con le principali aziende di Telecomunicazione e le principali società di Energia. Lo sportello provinciale U.Di.Con. Salerno ha ricevuto, al termine del Congresso, il premio per essere stato il primo sportello in Italia col maggior numero di giudizi incardinati, a difesa dei consumatori, presso le Autorità competenti.

Lo sportello U. Di.Con. si trova a Salerno, in via Michele Conforti n. 4, aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 20.30.