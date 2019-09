Riflessioni sul pacifismo, incontro venerdì 27 all’Associazione Marea.

“Riflessioni sul pacifismo necessario oggi” è il tema del dibattito che vedrà, domani 27 settembre, nella sede dell’associazione Marea a Mercatello, dibattere Fortunato Maria Cacciatore, rappresentante dell’associazione Memoria in Movimento, Carlo Cefaloni, redattore de la “Città Nuova”, Gianmarco Pisa, Istituto di Ricerca per la Pace, Francesca

Coleti, della presidenza nazionale ARCI, Alfio Nicotra, presidente nazionale di Un Ponte Per.

L’evento, organizzato dall’associazione Memoria in Movimento in collaborazione con CSV Sodalis, sarà un’occasione di riflessione sul pacifismo oggi , a partire dall’idea: “La loro guerra uccide ciò che alla loro pace è sopravvissuto”. L’appuntamento è per le 18,00.