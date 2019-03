Nuceria vol II, dalle origini al Medio Evo, esce giovedì 21 il nuovo album di Michele Parisi.

Anticipato dal video del singolo “Nuceria unificata”, il 21 Marzo 2019 esce in digitale “NUCERIA VOL II – DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO”, il nuovo album strumentale di Michele Parisi, musicista e compositore di Nocera Inferiore (SA).

L’’album è il risultato di un complesso e articolato lavoro durato più di tre anni.

Per la realizzazione dell’opera, fondamentale è stata l’’attività di ricerca storica e sonora.

La ricerca storica ha fornito al compositore gli elementi (personaggi ed eventi) su cui fondare il proprio racconto musicale. La ricerca sonora, invece, ha individuato i suoni e gli strumenti rivelatisi i più adatti a descrivere liberamente in musica gli elementi scelti con la ricerca storica.

Un’opera interamente composta e arrangiata da Michele Parisi, costituita da dieci tracce originali che seguono un ordine storico temporale ben preciso: si parte dalle origini della Città di Nuceria con un brano dedicato a Tirreno, per poi attraversare i secoli fino a giungere al 1137 d.C. .

Dal punto di vista stilistico, l’album è un crossover di generi, un lavoro che unisce la world music alla musica classica, il rock alla musica etnica.

I suoni adoperati hanno spinto l’autore a ricercare nuove frontiere nella musica strumentale: si passa dagli strumenti etnici in “L’origine orientale di Nuceria” e in “Il figlio di Atys”, alle ritmiche persistenti in “Felice e Costanza”; dai trionfi di archi in “Abrocome e Anzia”, ai cori di “Lorenzo Celio” e di “Nuceria unificata”; dalle chitarre rock in “Nuceria Theoktistos”, agli armonici di basso elettrico in “Simmaco”; infine i suoni cinematici in “Sibilla di Borgogna” e in “La battaglia di Nuceria”.

Un album poliedrico, una rappresentazione musicale libera che non si discosta molto dalle atmosfere musicali presentate nei due precedenti volumi.

Infatti, NUCERIA VOL II è il terzo album di un progetto musicale: tre volumi di colonne sonore che insieme costituiscono “la trilogia” e rappresentano in toto lo spirito dell’iniziativa nata nel 2013, ovvero proporre un modo diverso di raccontare gli accadimenti e i grandi nomi dell’antica Città. Attraverso le composizioni musicali originali di Biagio Pepe e Michele Parisi (VOL I e VOL III), e di Michele Parisi (VOL II), gli autori hanno definitivamente raggiunto lo scopo prefissato.

Nuceria VOL II colma una lacuna narrativa che abbraccia molti secoli di storia. Infatti, le pubblicazioni precedenti hanno descritto in musica uno spiraglio dell’epoca romana (NUCERIA VOL I – PUBLIUS SITTIUS NUCERINUS) e uno spicchio del periodo pre-rinascimentale (NUCERIA VOL III – IL CINQUECENTO). Quindi, questa nuova pubblicazione si presenta come l’anello mancante tra le due epoche narrate in precedenza: una linea temporale più omogenea, che va dalle origini dell’antica Città, fino al periodo pre-rinascimentale.

Nuceria VOL II sarà disponibile, dal 21 Marzo 2019, su tutti le piattaforme dei maggiori distributori digitali di musica presenti in rete, da Itunes a Spotify, da Amazon a Google Play e tanti altri ancora.

Una breve anticipazione dell'intero album è disponibile a questo link:

