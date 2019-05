Notte dei Musei, appuntamento al Museo Archeologico di Pontecagnano.

Sabato 18 maggio il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano aderisce alla Notte dei Musei, evento nazionale con apertura straordinaria serale e biglietto a € 1,00, con un ricco programma di attività. L’iniziativa, in linea con il tema di quest’anno I Musei come hub culturali: il futuro della tradizione individuato da ICOM per celebrare la Giornata Internazionale dei Musei (#IMD2019), prevede il coinvolgimento di Istituti e Associazioni che svolgono attività di promozione culturale e sociale del territorio in stretta collaborazione con il Museo.

La serata si aprirà con la presentazione del progetto Il Museo digitale sviluppato dagli allievi dell’I.C. Picentia di Pontecagnano, che ha previsto l’applicazione delle nuove tecnologie digitali al patrimonio archeologico e la realizzazione di modelli 3D di alcuni tra i reperti più significativi del Museo, riprodotti in stampa 3D e visualizzabili tramite la realtà aumentata. I partecipanti, attraverso un percorso museale appositamente ideato e con la guida di studenti e insegnanti, potranno sperimentare le nuove tecnologie messe al servizio della divulgazione culturale e avere così un’anteprima dell’applicazione della realtà aumentata al Museo di Pontecagnano.

A seguire interverranno i protagonisti della Parloteca di Nunozia, percorso basato sulla parola intesa come strumento di riappropriazione della dimensione sociale e dell’individuo, portato avanti dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Salerno – Distretto UOSM 68 anche attraverso la visita al Museo e la “piedopolitana”, in collaborazione con il Centro Turistico Giovanile Picentia-Salerno. I partecipanti saranno coinvolti in prima persona nell’esprimere parole che andranno a comporre una sintesi dell’esperienza vissuta nel corso della serata.

L’evento sarà arricchito daIl’accompagnamento musicale di Veronica Loria (violoncello) e Davide Cesarano (pianoforte) e dalla Compagnia Borderline Danza, impegnata da anni nella decodificazione di linguaggi diversi attraverso il movimento e la danza.

In collaborazione con Comune di Pontecagnano Faiano, Istituto Comprensivo Picentia di Pontecagnano Faiano, Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Salerno – Distretto UOSM 68.