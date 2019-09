Music Juice, 47 anni di Music On The Rocks a Positano sabato 21.

A Positano l’estate continua, complici le condizioni meteo favorevoli, il magnifico paesaggio che sorprendere tutto l’anno chi vi giunge, e il “Music on the Rocks”, la discoteca più cool della Costiera che pochi giorni fa ha festeggiato 47 anni nel mondo della night life. Festeggiamenti che dureranno per un po’ di settimane, e che coinvolgeranno turisti, habituè, vip e amici.

Sabato 21 settembre ad esempio si terrà l’evento “Music Juice”: un gemellaggio tra il club di Positano e la discoteca “Be cool” di San Pietro al Tanagro, punto di riferimento della movida cilentana e lucana. Claim dell’evento: la musica unisce. In consolle Max Zotti ed Enzo Falivene. Emsi Gallo suggellerà questo connubio perfetto con la sua inconfondibile e conturbante voce, mentre Marco Rovezzi sarà il protagonista dell’area live.