Movida sfrenata anche a Salerno.

A Salerno è stato sregolato il comportamento, soprattutto da parte dei più giovani, il primo fine settimana caratterizzato dall’allentamento delle misure anti Covid-19.

Una invasione di comitive di ragazzi si è registrata per le strade e sul lungomare cittadino. Qualche assembramento – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – s’è registrato nella zona della spiaggia di Santa Teresa e nel centro storico.

Anche ieri sera in tarda serata il traffico è aumentato con strozzature soprattutto tra via Corso Garibaldi e via Dei Principati. Auto nel traffico anche a via Roma e su via Lungomare Trieste.