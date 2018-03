Messa di Paqua del Sacrario MIlitare di Cava, sabato 24 alla Chiesa del Purgatorio.

Una riflessione per omaggiare quanti sacrificarono la vita per la patria. Con una cerimonia solenne dedicata ai valorosi eroi che hanno donato la propria vita per i valori in cui credevano.

L’appuntamento organizzato dal Comitato per il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni è per sabato 24 marzo alle ore 10 presso la Chiesa delle SS. Anime del Purgatorio in Corso Umberto I, 98 a Cava de’ Tirreni. A presiedere la celebrazione sarà don Giuseppe Nuschese. All’incontro prenderanno parte i componenti del Comitato per il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni e le autorità civili e militari del territorio. Prevista anche la presenza dei familiari del Caporale Maggiore Capo Massimiliano Randino, vittima del terrorismo.

“Rimembreremo così, con una messa in suffragio – dichiara Daniele Fasano, presidente del Comitato per il Sacrario Militare- l’intrepido sacrificio di quei uomini cui va la gratitudine per aver immolato la loro esistenza nell’adempimento del proprio dovere”. Il Comitato per il Sacrario Militare cavese prenderà parte anche alla messa interforze che verrà officiata a Salerno, mercoledì 21 marzo alle 11, alla chiesa parrocchiale Sant’Eustachio Martire e sarà celebrata da Monsignor Luigi Moretti, Arcivescovo Metropolita e Primate di Salerno – Campagna – Acerno. “Come di consuetudine –aggiunge Daniele Fasano – ogni anno per Pasqua rendiamo omaggio ai valorosi eroi caduti in guerra che hanno sacrificato la loro vita per noi veicolando un profondo messaggio di pace e solidarietà. Il tutto ricordando chi ha compiuto il sacrificio supremo, per non far cadere nell’oblio il ricordo delle tante persone che hanno immolato la propria vita, combattendo per la patria”.