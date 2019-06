La Piazzetta Culturale a Mercato San Severino.

Il 21 Giugno a Curteri di Mercato S. Severino alla Piazza Luigi e Cecchino Cacciatore riparte la terza edizione della Piazzetta Culturale, con la presenza di Don Aniello Manganiello ex Sacerdote di Scampia e fondatore dell’associazione per la Legalità “Ultimi” che ci parlerà delle proprie esperienze di prete da strada attraverso il libro “Gesù è più forte della camorra”.

Quest’anno si svolgerà in quattro serate e verterà su quattro temi in quattro serate, oltre a quella del 21, il 29 si affronterà il tema delle donazioni degli organi attraverso una rappresentazione teatrale messa in scena da La magnifica gente do sud dal titolo “Tu la doneresti la felicità? … Il Dono in scena”.

La terza serata del 5 Luglio, vedrà toccare il tema della memoria delle vittime delle mafie attraverso il libro di Paolo Miggiano “NA K14314. Le strade della Mèhari di Giancarlo Siani”.

La conclusione si avrà l’8 Luglio con una serata in cui la Poesia e la Musica saranno il filo conduttore. Tre poeti, Grazia Alfano, Tonino Anzalone e Rosario Lamberti, si racconteranno attraverso le loro poesie musicate dal Maestro Paolo Morese con le proprie composizioni.

Le serate prenderanno il via alle ore 20,30

Quattro serate con cui gli organizzatori si pongono come obbiettivo di riappropriarsi degli spazi in cui si può discutere liberamente di temi in cui la Cultura diventa veicolo portante.

L’iniziativa organizzata dalle Associazioni La magnifica gente do sud e Alfonso Gatto si avvale del patrocinio del Comune di Mercato S. Severino e la collaborazione della Commissione Pari Opportunità, oltre alla vicinanza di tante associazioni e amici che hanno sposato con slancio l’iniziativa.

Info: 3281917331