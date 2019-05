La Meglio Gioventù, 3 appuntamenti a Ravello con gli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma.

La marcia di avvicinamento a “Orchestra Italia”, il cartellone estivo del Ravello Festival, che porterà sul palco del Belvedere di Villa Rufolo le migliori orchestre italiane, continua con gli appuntamenti de “La meglio gioventù” dei conservatori.

Tre gli appuntamenti della settimana che vedrà il debutto a Ravello degli allievi del Conservatorio di Musica ‘Santa Cecilia’ di Roma oltre al ritorno dei talenti del Martucci di Salerno.

Mercoledì 29 maggio (ore 19) sul palco della Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, il BELLOws DUO, formato da Valerio Ciotoli e Mario Romeo Giuliano due giovani fisarmonicisti, il primo ancora allievo, il secondo già laureato al Conservatorio ‘Santa Cecilia’ di Roma con il massimo dei voti sotto la guida del Maestro Massimiliano Pitocco.

I due giovani musicisti hanno già vinto vari premi in giro per il belpaese e nella Città della Musica proporranno il meglio del loro repertorio: alcune pagine della Suite del Peer Gynt di Grieg (Il Mattino, La Danza di Anitra e Nell’antro del Re della Montagna); La Danza Slava n.8 di Dvořák e ancora pagine di Tchaikovsky, Bizet, Hermosa, Angelis e Zolotarev.

Sabato 1 giugno (ore 19) secondo appuntamento nella Chiesa di Santa Maria a Gradillo con un concerto che metterà uno di fronte all’altro il pianoforte e il suo avo più prossimo, il clavicembalo. Ad alternarsi e confrontarsi ai due strumenti: Valeria Tarsetti, Pietro Naclerio, Ylenia Taurisano (clavicembalo), Giovanna Basile, Aldo Ruocco e Gianluca Buonocore (pianoforte). In programma una selezione di sonate di Domenico Scarlatti, uno dei massimi clavicembalisti italiani, tre composizioni di François Couperin, (Baricades Mystérieuses dal Second Livre de Pièces de Clavecin e i Preludi n.1 e n. 2 da L’Art de Toucher le Clavecin) e alcune pagine di Johann Sebastian Bach.

Domenica 2 giugno (ore 19), a chiudere la settimana nel giorno della Festa della Repubblica, in Villa Rufolo i Dirty Six, sestetto che riunisce alcuni dei maggiori esponenti del jazz italiano docenti al Conservatorio ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno (la band è rafforzata anche dalla presenza da musicisti esterni al conservatorio): Claudio Filippini al piano, il sassofonista Daniele Scannapieco, Gianfranco Campagnoli alla tromba, Roberto Schiano al trombone, Tommaso Scannapieco al basso elettrico e contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria.

www.ravellofestival.com. Per info 089 858422.

Mercoledì 29 maggio

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Santa Cecilia’ di Roma

BELLOws DUO

Valerio Ciotoli, Mario Romeo Giuliano, fisarmoniche

Musiche di Grieg, Dvořák, Tchaikovsky, Bizet,

Hermosa, Angelis, Zolotarev

Biglietto di ingresso alla villa

Sabato 1 giugno

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

“La sfida” Clavicembalo e Pianoforte a confronto

Valeria Tarsetti, Pietro Naclerio, Ylenia Taurisano, clavicembalo

Giovanna Basile, Aldo Ruocco, Gianluca Buonocore, pianoforte

Musiche di Couperin, Scarlatti, Bach

Ingresso libero

Programma

François Couperin

Baricades Mystérieuses dal Second Livre de Pièces de Clavecin (clavicembalo Valeria Tarsetti)

Domenico Scarlatti

Sonate K 229 in sib maggiore; K 326 in do maggiore (pianoforte Giovanna Basile)

Sonate K 27 in si minore; K 208 in la maggiore; K 43 in sol minore (clavicembalo Valeria Tarsetti)

Sonata K 420 in do maggiore (pianoforte Aldo Ruocco)

Sonata K 141 in re minore (clavicembalo Pietro Naclerio)

François Couperin

Preludi n.1 e n. 2 da L’Art de Toucher le Clavecin (clavicembalo Ylenia Taurisano)

Johann Sebastian Bach

Preludio e Fuga BWV 866 in sib maggiore (pianoforte Giovanna Basile)

Preludio e Fuga BWV 866 in sib maggiore (clavicembalo Valeria Tarsetti)

Preludio e Fuga BWV 848 in do diesis maggiore (pianoforte Gianluca Buonocore)

Andante dal Concerto per 2 Clavicembali e archi BWV 1062 (Valeria Tarsetti e Ylenia Taurisano)

Domenica 2 giugno

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Dirty Six

Tommaso Scannapieco, contrabbasso

Daniele Scannapieco, sax

Lorenzo Tucci, batteria

Claudio Filippini, pianoforte

Gianfranco Campagnoli, tromba

Roberto Schiano, trombone

Biglietto di ingresso alla villa