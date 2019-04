Giracostiera, i primi appuntamenti di maggio.

Giracostiera® presenta i luoghi e gli eventi, la natura, l’arte e i sapori della Costiera Amalfitana, per un turismo a misura dei desideri, dei tempi e delle tasche di tutti i visitatori.

Giracostiera® è un prodotto editoriale in cross media: free press, web site, newsletter, social media e mobile app

Inizia una nuova avventura con l’obiettivo di riunire in un unico “contenitore” il meglio della Costiera Amalfitana per offrirlo sia ai visitatori che agli operatori dell’accoglienza, ai quali, ogni giorno, spetta il difficile compito di consigliare, indirizzare e perché no soddisfare le esigenze e le curiosità delle migliaia di ospiti che frequentano la nostra bella Costiera.