Gerardo Stanco di Scafati è Mister Italia 2018.

Da un campano all’altro.

La fascia, la corona e lo scettro di Mister Italia 2018 cambiano possessore, ma restano in Campania.

Allo squalificato Nicola Savarese (reo di gravi violazioni e inadempienze contrattuali) succede infatti il 24enne di Scafati Gerardo Stanco, già vincitore lo scorso 8 settembre a Trani della fascia di “Modello d’Italia 2018”

Ad annunciare la nomina di Gerardo Stanco è stata Jo Squillo, tramite un video sui canali social del concorso organizzato dalla “Claudio Marastoni Communication”.

Lo scettro e la corona restano quindi in Campania, ma prendono la strada di Scafati che da questo fine settimana può quindi pregiarsi di annoverare tra i suoi cittadini l’uomo più bello della Penisola.

“Non potevo non festeggiare questa notizia con una pizzata in compagnia – scherza il neo re di bellezza – Sono davvero felice. Lo ero già dopo la conquista della fascia di Modello d’Italia l’8 settembre scorso a Trani. Figuriamoci ora che ho aggiunto quella di Mister Italia con tanto di scettro e corona”.

Laureato in Scienze motorie all’Università di Napoli, Gerardo Stanco sta frequentando un master in Sport&Management. “Il sogno nel cassetto, anche in forza di questo titolo, è di lavorare un giorno nel mondo dello spettacolo o della televisione. Magari, percorrendo le orme di Andrea Damante che stimo e considero un ottimo professionista. Non ho comunque intenzione di mollare gli studi. Finchè riuscirò porterò avanti entrambe le carriere”.

Stanco vanta anche una discreta carriera di calciatore. “Ho giocato per 14 anni arrivando fino all’Eccellenza – rivela Mister Italia – Purtroppo a causa di un grande infortunio ai legamenti ho dovuto appendere le scarpette al chiodo. Sono un tifoso del Milan, anche se confesso di ammirare Cristiano Ronaldo”.

Il concorso di Mister Italia organizzato dalla Claudio Marastoni Communication si è affermato negli anni, anche in virtù di un prestigioso albo d’oro, come il più autorevole “trampolino di lancio” nel mondo dello spettacolo per gli uomini italiani più belli.