Eroina in auto, arrestato dalla Polizia Stradale a Mercato San Severino.

Gli Agenti della Polizia Stradale di Nola hanno arrestato C.R. 36 anni residente a Caivano (Napoli) perchè trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo eroina. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì all’altezza della barriera autostradale di Mercato San Severino sull’A30 dove la pattuglia era in servizio di controllo finalizzato al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19.

Il 36enne è stato fermato per un normale accertamento mentre era a bordo della sua Mini One. Subito gli Agenti hanno notato un certa insofferenza dell’uomo alla richiesta di mostrare l’autocertificazione in relazioni ai suoi spostamenti sul territorio. La Polstrada ha quindi deciso di effettuare un accertamento più approfondito rinvenendo, ben nascosti all’interno dell’auto in un vano della cassa altoparlante della portiera, 2 confezioni di cellophane elettro saldate contenenti una sostanza di colore beige, presumibilmente azione stupefacente.

L’uomo è stato condotto presso gli uffici del Distaccamento di Nola per accertare la natura della sostanza rinvenuta per la quale è stato confermato essere eroina per un peso di oltre 200 grammi. Il 36enne è stato quindi tratto in arresto.