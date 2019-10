Corteo di ambulanze a Capaccio, perquisizioni e sequestri di beni.

E’ in corso in provincia di Salerno dalle prime ore del mattino un’operazione della polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, con la notifica di avvisi di garanzia e l’esecuzione di perquisizioni a carico di funzionari pubblici e legali rappresentanti di società, indagati a vario titolo per i reati di corruzione ed intestazione fittizia di beni.

Sequestrati anche beni riconducibili gli indagati.

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile furono avviate dopo i fatti del 9 e 10 giugno 2019, in seguito all’elezione del nuovo sindaco di Capaccio (Franco Alfieri, già sindaco di Agropoli, assessore provinciale e consigliere di De Luca, ndr), quando, per festeggiare l’evento in maniera eclatante, diverse ambulanze sfilarono per il centro della provincia di Salerno con i lampeggianti accesi ed a sirene spiegate. (ANSA)