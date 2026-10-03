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Nautica, Blue Economy: in Liguria il comparto genera il 13,8% del valore aggiunto

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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E’ stato presentato al Salone Nautico di Genova il Report “Blue Economy: una leva strategica per lo sviluppo. Focus Liguria”, curato dall’Ufficio Studi BPER Banca. L’analisi evidenzia il peso dell’Economia del Mare in Liguria, prima regione italiana per incidenza del valore aggiunto generato dalla filiera, pari al 13,8%. Il peso del comparto marittimo emerge chiaramente se si guardano i dati delle singole province con Genova e La Spezia ai primi posti in tutte le classifiche riguardanti la blue economy. Nel corso dell’incontro è stato, inoltre, approfondito il ruolo del mare nell’economia globale e le prospettive di sviluppo legate a subacquea, offshore, portualità e nuove tecnologie.

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