Miss Sud, tappa ad Albanella sabato 12

Terza tappa dell’edizione 2023 di Miss Sud, XIV anno del beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile, che in quel giro tra le località più belle del meridione si ripropone di scovare la sua ideale rappresentante.

L’appuntamento è per sabato, 22 luglio alle 21.30, ad Albanella in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Al timone della serata sempre lei, la modella e showgirl Sofia Bruscoli.

Invariato tutto il cast: gli sketch comici sono affidati a Ottavio Buonomo, tra gli artisti più poliedrici del panorama culturale partenopeo. La musica spetta al cantautore Michele Pecora.

Dopo Albanella, il beauty contest prosegue il suo viaggio ad Agnone Cilento (5 agosto) e a Bivio di Palomonte (27 agosto).

Per tutte le info www.misssud.it