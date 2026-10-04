Home Ultim'ora Licia Colò a Verissimo, insultata per l’età: “Mi dicono di andare in...

Licia Colò a Verissimo, insultata per l’età: “Mi dicono di andare in pensione. Ho 64 anni e sono felice”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Unicusano Pagani Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni

(Adnkronos) –
Licia Colò sarà ospite oggi, domenica 4 ottobre, a Verissimo. La conduttrice televisiva, in un’intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin, tornerà a parlare dell’ondata di critiche ricevuta sui social questa estate dopo la promozione di un evento in Sardegna.  

“Vergognati, sei vecchia. Ti fai dare i soldi dallo Stato, guardati, sei messa malissimo. Vai in pensione, ritirati”: sono solo alcune delle cattiverie che la conduttrice ha ricevuto sui social. Colò ha scelto di non restare in silenzio e ha denunciato sui social le offese ricevute.  

“Com’è possibile che le persone si sentano autorizzate a dare dei giudizi sul lavoro di chiunque? E poi in quale società viviamo se viene utilizzata l’età anagrafica come un’offesa? Io sono felice, ho 64 anni, sono felice di apparire acqua e sapone anche sui social, perché non me ne frega niente. Ho fatto questo video perché ho deciso di rispondere”, ha spiegato Colò, aggiungendo poi una battuta finale: Da una parte me ne frega, dall’altra però comunque ferisce. Ma queste parole così gratuite non meritano l’attenzione di nessuno”, queste le parole. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it