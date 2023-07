Lenzuola d’Arte da venerdì 21 ad Ispani

Il meraviglioso borgo medievale di Ispani, nel cuore del Cilento, ospita “Lenzuola d’Arte”, la collettiva artistica che dal 21 luglio al 21 settembre 2023 sarà allestita tra i vicoli e le piazzette.

Un evento che coniuga la tradizione mediterranea dei “panni stesi” con l’arte. L’ispirazione, infatti, nasce osservando come i panni stesi tra balconi, tipicamente in uso nei centri storici del sud Italia sono allegoricamente dei ponti verso l’altro, mani tese verso il prossimo, accoglienza e unione.

Diversi i colori, le tecniche, le installazioni per una collettiva unica nel suo genere.

Organizzata e ideata dall’omonima associazione “Lenzuola d’Arte”, con Gerardo Bisogni ed Enrico Visconti, Lenzuola d’Arte a Ispani Borgo d’Arte si preannuncia già un grande appuntamento culturale ed artistico.

Circa sessanta le opere in mostra per altrettanti singoli progetti d’arte che intrecciano colori, forme, progetti e messaggi di pace e di speranza.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Ispani, l’organizzazione di Ispani Inn Resort e La cantinella sul mare e la direzione artistica di Lenzuola d’Arte – Associazione Artistica.

“Lenzuola d’Arte è una grande installazione a cielo aperto, dove la pluralità dei contenuti e degli stili pittorici, valorizzano un ambiente già di suo ricco di storia e fascino, ponendosi in dialogo anche con doni e capricci atmosferici che, tra delicate luci mattutine e soffusi bagliori dell’imbrunire, tra brezze leggere e venti bizzosi, sapranno ulteriormente impreziosire questi atipici teleri, inventando inattese cromie e scolpendo forme nuove e sempre nascenti nel vento”.

La cerimonia di inaugurazione è fissata per il giorno venerdì 21 luglio alle ore 19.00, in Largo via Roma.

Coordina i lavori la giornalista Silvana Scocozza. Intervengono la professoressa Antonella Nigro, critico d’Arte; Gerardo Bisogni, Presidente A.A Lenzuola d’Arte; Mario e Giovanni Riccardi, “Ispani borgo d’Arte”.

I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco del Comune di Ispani, Francesco Giudice e all’assessore alla cultura, al turismo e spettacolo Antonio Ionnito.

L’occasione sarà interessante anche per ammirare nella prima passeggiata ufficiale la mostra d’arte “stesa” da balcone a balcone.