Novità e linee guida sul Bilancio d’esercizio 2017, incontro al Mediterranea Hotel martedì 27 a cura dell’Associazione Nazionale Commercialisti.

Martedì 27 marzo, presso la sala convegni del Mediterranea Hotel, via Gen. Clark di Salerno, si terrà il convegno “Novità e linee guida sul Bilancio d’esercizio 2017. Principi di redazione del bilancio secondo le novità del D. Lgs. 139/2015, strumenti derivati: trattamento civilistico e fiscale”.

L’appuntamento è organizzato dall’A. N. C. Salerno (Associazione Nazionale Commercialisti Salerno) con il patrocinio delll’ODCEC.

L’iniziativa nasce con l’intento di coinvolgere l’intera categoria attraverso la presentazione di un vero e proprio dossier sul bilancio di esercizio mediante l’approfondimento dei nuovi principi contabili nazionali e degli strumenti idonei per poter effettuare analisi e controlli. Il convegno di martedì, infatti, si prepara ad essere un evento di grande taglio pratico mirato ad esaminare dettagliatamente il D. Lgs. 139/2015 che, recependo la Direttiva 34/2013/UE, ha modificato notevolmente la disciplina prevista dal Codice Civile, in tema di redazione del bilancio, fornendo un significativo apporto di trasparenza contabile dei contratti o strumenti derivati. Come noto, fino al 2004 era assente una specifica regolamentazione inerente al c.d “fuori bilancio”. Solo nel 2015 si è reso necessario colmare alcune lacune che ancora permettevano di aggirare il rispetto di alcuni principi generali di Bilancio, al fine di risolvere eventi critici che hanno visto coinvolte imprese private e pubbliche di tutte le dimensioni. La normativa pone l’accento in merito all’obbligo di rilevare in bilancio i derivati al loro fair value e sulla distinzione tra coperture di elementi presenti in bilancio e coperture di flussi finanziari futuri.

«Durante l’incontro approfondiremo il bilancio di esercizio, dalla sua redazione alla sua approvazione con particolare attenzione al trattamento civilistico e fiscale degli strumenti derivati – spiega il Presidente dell’ANC, nonché organizzatore del convegno, Matteo Cuomo -. Raccoglieremo, in questo dossier, le nuove disposizioni normative che garantiscono concretezza ed attualità ad alcune grandezze economiche. L’argomento – continua – è di vitale importanza perché spesso i contratti derivati creano non pochi contrasti tra la certezza dei loro effetti ed obblighi nel mondo finanziario, e l’indeterminatezza e variabilità nel mondo economico». E conclude: «Il nostro obiettivo è quello di offrire una maggiore convergenza di lettura a tutti i professionisti presenti».

Interverranno al convegno in veste di relatori i commercialisti Paolo Longoni, Paolo Nagar e Riccardo Patimo. A moderare l’incontro Raffaele Adriano Tosto, consigliere ANC Salerno.

Per gli indirizzi di saluto il Presidente ODCEC di Salerno, Salvatore Giordano, e Mauro De Santis, segretario ANC Salerno.