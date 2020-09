Medici al voto, relazione di fine mandato del presidente uscente D’Angelo

Si terrà DOMANI venerdì 25 settembre, alle 10, nell’Aula Consiliare della sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, in via Santi Martiri Salernitani, 31, a Salerno, la Conferenza Stampa che annuncerà la scadenza dell’attuale mandato e il voto per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Ordine e dei rappresentanti degli Odontoiatri, previsto per il mese prossimo.

Sarà inoltre presentata l’ultima cerimonia prima delle elezioni: la premiazione dei medici a 40 anni dalla laurea, che per ragioni di sicurezza (prevedendo, tra l’altro il maggiore numero di premiati) non si è tenuta insieme a quelle per i 50 e 60 anni dalla laurea e si svolgerà sabato 3 ottobre.

Relazionerà il Presidente uscente Giovanni D’Angelo; è stato invitato a partecipare l’intero Consiglio direttivo uscente.