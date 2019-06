Federazione Formazione Ceuq Campania, inaugurazione sede regionale sabato 8.

Sabato 8 Giugno 2019 alle ore 10.00 a Salerno in Via Migliorati 11 , ci sarà l’attivazione della segreteria Regionale della Federazione Formazione Ceuq Campania , ci sarà un pubblico dibattito al quale prenderanno parte il Neosegretario Regionale Dottor Pierparolo Pellegrino , il Presidente Nazionale Confederale della Confederazione Europea Unità di Quadri , Dottor Pietro di Tullio , Il Presidente Nazionale della Federazione Europea Professionisti ed Autonomi Ceuq Alfonso Angrisani .

Al presente incontro prenderanno parte professionisti , lavoratori pensionati iscritti al sindacato sopramenzionato , le imprese che appartengono al circuito sindacale .

La Confederazione Europea di unità di Quadri è una giovane confederazione che è nata a Bari , e si sta espandendo in tutto il territorio Nazionale composta da diverse federazioni alla quale possono aderire lavoratori dipendenti, pensionati , lavoratori autonomi e professionisti , è rappresentata in diverse province , è presente sia nel settore pubblico che privato , nel corso di questi anni ha sottoscritto diversi accordi collettivi per vari settori produttivi , ed ha diversi rappresentati anche nelle RSU settore Pubblico , assieme all’Ersaf Acronimo di Ente di Ricerca ed Alta Formazione , ha costituito L’Ente Bilaterale Enbas , che è in grado di erogare diversi servizi conciliazione sindacale per le controversie di lavoro , certificazione dei contratti di lavoro , Asseverazione Modelli di Gestione di Sicurezza, attività inerenti alla Normativa di sicurezza sul lavoro , Formazione , Welfare aziendale, servizi integrativi per le parti del rapporto del lavoro .

Con la nascita della segreteria regionale della Federazione Formazione , ci saranno tanti nuovi servizi per le aziende per i lavoratori per i professionisti .

Un polo di formazione sindacale che potrà essere funzionale alle esigenze dei lavoratori e degli imprenditori , e sia di impulso per i tanti giovani della nostra Regione.

La Giunta Esecutiva Nazionale augura buon Lavoro al Neosegretario Regionale Pellegrino .