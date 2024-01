Le domande giuste: scelto il tema per l’edizione 2024 di Salerno Letteratura, omaggio a Kafka

“Le domande giuste” è il tema/titolo della dodicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma dal 15 al 22 giugno 2024. E’ un omaggio allo scrittore Franz Kafka in occasione del centenario dalla morte. “Non c’era certo bisogno del centenario della morte per ricordare Kafka. Per fortuna, non ha mai smesso di essere letto, amato, interpretato, non di rado più o meno felicemente travisato, come sempre succede ai pochissimi cui capiti di diventare un aggettivo – spiega Gennaro Carillo, condirettore del festival di Salerno – Per molti versi, Kafka resta un abisso insondabile, un enigma. Tanto più abissale, quanto più la sua scrittura appare di chiarezza abbacinante. A lui sarà dunque dedicata una sezione di Salerno Letteratura, Meridiano K, in cui discorsi storico-critici si alterneranno a letture sceniche inedite. Ma “Le domande giuste”, ovviamente, è un titolo che va anche oltre Kafka. In un tempo nel quale in troppi presumono di conoscere le risposte e di essere depositari della verità, rimettere al centro le domande, i dubbi, significa sperimentare quella curiosità e quella inquietudine che sono l’essenza stessa della letteratura e del pensiero”.

“La città avrà un’atmosfera kafkiana – anticipa Paolo Di Paolo che condivide la direzione artistica del festival – ma privilegiando il lato ilare e giocoso di Kafka, la sua visionarietà. Le sue parole e i nuclei delle sue grandi storie animeranno gli spazi, i vicoli, e renderanno Salerno in quei giorni un luogo molto letterario. Nella Stanza della Scrittura, installazione innovativa, si potrà sostare per lasciare pensieri e riflettere”.

La dodicesima edizione del festival, come di consueto, porterà a Salerno tantissimi autori e protagonisti del mondo della cultura nazionale e internazionale.