Amianto a Materno, Cammarota: intervenire subito.

“ nonostante più volte denunciato, l’amianto di Materno sta ancora lì con il pericolo alla salute per tutti“.

Lo dichiara in una nota l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza, insieme al generale Francesco Lupo, già responsabile della Protezione civile, che ha raccolto una petizione tra i cittadini di Materno e ha denunciato da oltre dieci anni la presenza delle sostanze nocive.

“Delle due l’una, o l’amianto è cancerogeno e allora va tolto subito come dice la scienza medica, oppure non lo è e quindi può rimanere qui come avviene da decenni come sarà per tanti altri anni nonostante le chiacchiere dell’amministrazione comunale” , concludono Cammarota e Lupo, per i quali “il bando delle periferie che doveva eliminare il pericolo si è rivelato fumo negli occhi ed è la cifra te la peggiore amministrazione comunale che la città di Salerno ricordi”