La zampogna oltre la tradizione, chiusura della IX edizione della Congrega Letteraria di Vietri venerdì 9.

Chiusura in musica per la IX edizione degli incontri di cultura dell’associazione culturale vietrese “La Congrega Letteraria”: il musicista Antonio Giordano della Compagnia Daltrocanto presenterà il suo volume “La zampogna oltre la tradizione”, uscito per Gutenberg Edizioni; interverranno Antonia Autuori, presidente della Fondazione Comunità Salernitana; e il prof. Paolo Apolito, antropologo.

Al termine, intervento musicale a cura di Antonio giordano alla zampogna e Vincenzo Ferraioli alla ciaramella.

L’appuntamento è per venerdì 9 dicembre, alle ore 18:30 presso l’affrescato oratorio dell’Arciconfraternita, in via S. Giovanni 13 a Vietri sul Mare (SA), con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

L’evento-augurio per le festività sarà preceduto dai saluti istituzionali del sindaco Giovanni de Simone e moderato dal giornalista Aniello Palumbo.

L’evento, insieme agli altri in cartellone, è ideato e organizzato in collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare, anche grazie all’impegno del M° Luigi Avallone, e la Pro Loco di Vietri sul Mare, nelle persone di Cosmo Di Mauro e Vittorio Mendozzi.

_______

“La zampogna è lo strumento popolare che meglio di altri rappresenta le fratture culturali e sociali che l’urbanizzazione e l’industrializzazione produssero all’interno delle società europee. Questo strumento è forse oggi la testimonianza più potente della negazione di un mondo e di una cultura, quelle dei ceti contadini dei secoli passati, del silenzio totale caduto sulle loro voci, i loro pensieri, le loro vite.”