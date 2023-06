La Neonatologa Maria Grazia Corbo confermata presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est”

La dottoressa Maria Grazia Corbo, Neonatologa, Direttrice del Reparto di Neonatologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, è stata confermata alla guida del “Club Inner Wheel Salerno Est”. All’unanimità le socie del sodalizio innerino, riunitesi al “Circolo Canottieri Irno”, hanno deciso di confermare nella carica di Presidente la dottoressa Maria Grazia Pierri Corbo che potrà così continuare i progetti avviati:” Progetti di lungo respiro che potranno essere migliorati ed implementati come “Adolescenti in Salute”, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, e “Adotta una Scuola” grazie al quale abbiamo effettuato degli screening pediatrici, odontoiatrici ed oculistici a circa 300 bambini delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Matteo Mari” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Mirella Amato, nostra socia. Questi screening, effettuati nell’arco di cinque mesi, da me e dalle dottoresse: Ornella Orlando, medico oculista; Benedetta Cassese e Rossella Criscito, odontoiatre, hanno evidenziato l’importanza di promuovere la prevenzione in quanto in alcuni dei bambini visitati, abbiamo riscontrato: carenza di igiene orale, sovrappeso, obesità, piattismo plantare, casi di miopia e astigmatismo. Abbiamo poi parlato con i loro genitori in modo da poter approfondire le indagini ed intervenire in tempo”.

Un altro importante progetto è quello che riguarda l’organizzazione, insieme all’Associazione Italiana Donne Medico, di un convegno di medicina di genere in pediatria che si terrà all’Ordine dei Medici di Salerno con importanti relatori. Cercheremo anche di far conoscere maggiormente la presenza della “Culla della Vita”, donata dal nostro Club nell’anno di presidenza di Rosaria De Luise: una “culla termica” riscaldata, dotata di un allarme acustico attivato da un sensore che avvisa tempestivamente il personale medico dell’Ospedale di Salerno, dove è installata, nel caso di presenza di un neonato lasciato dalla madre”. La presidente Corbo ha anche ricordato che il Club ha donato alla Biblioteca “Michelantonio Sena” del liceo “Francesco De Sanctis” di Salerno diretto dalla Dirigente Scolastica Cinzia Lucia Guida, un fondo librario di oltre 400 libri facenti parte della biblioteca personale dell’ ispettrice scolastica Virginia Gallotta, compianta socia e Past President del Club e di aver piantato un ulivo nel giardino della scuola del plesso scolastico “Carlo Alberto Alemagna” dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, diretto dalla Dirigente Scolastica Reggente Lea Celano, per ricordare la socia e Past President del Club, Simona Capezzuto Petronella, scomparsa tre anni fa, docente nella scuola di Torrione. La dottoressa Corbo ha anche annunciato che il sodalizio innerino finanzierà il restauro dell’affresco raffigurante San Bartolomeo” che decora le pareti della cripta della Basilica di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno. È intervenuta la Vicepresidente Nazionale Inner Wheel Maria Andria Pietrofeso, Presidente Nazionale Incoming, che ha annunciato la prosecuzione, durante il suo anno di Presidenza, del progetto dedicato alla dispersione scolastica:” Organizzeremo dei service e dei progetti all’interno delle scuole in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Avvieremo anche dei progetti per costruire dei ponti di pace con i paesi che sono in guerra”. La presidente Corbo ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Maria Giordano Naddeo; Segretaria, Ornella Orlando; Tesoriera Rosaria De Luise; Addetta Stampa, Mirella Cocomero Amato; Addetta Servizio Internazionale, Patrizia Amich; Referente Internet Loreta Lurgi. Consigliere: Giovanna D’Amore Ricciardi, Marisa Sassano Spagnuolo, Carmen Capuano De Rosa, Marianna Catino, Maria Rosaria Ferraioli. Presenti: la Past Board Director Internazionale, Bettina Lombardi Crisci e la Past Governatrice, Liliana Russo Del Grosso.

Aniello Palumbo