Incendio Albanella, effettuati i rilievi Arpac.

L’Agenzia ambientale della Campania è intervenuta ieri ad Albanella (Salerno) in seguito all’incendio divampato in mattinata in un sito di trattamento e recupero rifiuti a via Giunta.

Tecnici del dipartimento di Salerno hanno effettuato nel primo pomeriggio un sopralluogo, anche su richiesta dei Carabinieri della stazione di Matinella.

L’incendio è apparso contenuto con prontezza dall’intervento dei Vigili del Fuoco ed è stato possibile identificare il materiale combusto, composto da prodotti plastici, legno, tessuti e pneumatici.

Le informazioni raccolte risulteranno utili per impostare la corretta rimozione dei rifiuti combusti. Nei pressi del sito colpito dalle fiamme i tecnici Arpac hanno posizionato nel pomeriggio di ieri la strumentazione (foto) necessaria al monitoraggio di un set di inquinanti atmosferici nell’area potenzialmente impattata dall’evento (diossine, furani, PM10, idrocarburi policiclici aromatici).

I risultati del monitoraggio verranno diffusi non appena disponibili.