“IN cammino Per la Salute”: il 20 ed il 21 giugno l’Ufficio Mobile INPS sarà presente a Salerno presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona

Il 20 e 21 giugno p.v. , la Direzione provinciale dell’INPS di Salerno ospiterà la campagna itinerante rivolta al “target salute”, realizzando, con il supporto dell’ufficio mobile dell’INPS e in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, l’iniziativa “IN cammino Per la Salute”, rivolta a tutti gli operatori e agli utenti dell’Ospedale.

La campagna mira a rafforzare il legame di fiducia tra l’Istituto e il territorio ed in particolare ha l’obiettivo di raggiungere il personale sanitario direttamente nei luoghi di lavoro, offrire servizi informativi per l’assistenza alle persone fragili o non autosufficienti, incrementare la consapevolezza sui servizi erogabili.

Il truck itinerante dell’Istituto sosterà per due giorni presso l’area esterna adiacente alla Sala convegni dell’Ospedale Ruggi e il personale dell’INPS offrirà assistenza alle lavoratrici, ai lavoratori e agli utenti del nosocomio salernitano con degli sportelli, che saranno aperti al pubblico per entrambe le giornate, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, con informazioni su Pensioni e posizione assicurativa gestione pubblica e privata, Ammortizzatori sociali e Credito e Welfare.

Sarà inoltre attivo un servizio di “Accoglienza e orientamento”, per indirizzare gli utenti allo sportello competenti, accompagnarli all’uso dell’APP MY INPS e alla scoperta delle nuove possibilità tecnologiche offerte dall’Istituto.

Il 20 giugno alle ore 10.00 il direttore Generale dell’azienda Ospedaliera Dott. Vincenzo D’Amato incontrerà presso l’ufficio mobile INPS la direttrice Regionale INPS Campania Dott.ssa Benedetta Dito e il Direttore provinciale INPS Salerno Dott.ssa Giovanna Baldi .