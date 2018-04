Cheronea, presentazione del libro di Bruno De Filippis venerdì 27 alla Biblioteca Comunale di Eboli.

Sarà la biblioteca comunale “S. Augelluzzi” ad ospitare il primo appuntamento di “Eboli Legge- Il Maggio dei Libri”, la seconda tranche del progetto di promozione della lettura, messo in campo dall’amministrazione comunale per il 2018, che riprende, inserendosi nel solco della campagna nazionale, organizzata dal Cepell- Centro per il Libro e la Lettura.

Domani, 27 aprile 2018, alle ore 18.30, sarà l’ultimo libro dello scrittore e magistrato Bruno De Filippis, dal titolo “Cheronea”, ad inaugurare un intero mese di appuntamenti, tra incontri con autori, presentazioni e reading, che vedranno protagonisti anzitutto i libri ma anche i “luoghi della lettura”, dalla biblioteca comunale, appunto, alle scuole fino a contesti inusuali come il bar, il giardino, l’erboristeria, la pizzeria. Con il programma di iniziative legato a “Il Maggio dei Libri”, infatti, prosegue il “viaggio dentro, fuori e sopra le righe dei libri” di “Eboli Legge” che, dallo scorso 22 febbraio, ha portato i libri, gli autori e soprattutto i lettori, oltre che in biblioteca, anche nei luoghi dove quotidianamente si svolge la vita della comunità, non abitualmente vocati alla fruizione del libro. Questo per marcare, anche da un punto di vista fisico, l’importanza della diffusione della pratica della lettura, quale strumento di crescita e di sviluppo, oltre che individuale, di un intero territorio.

Edito da Lastaria Edizioni, “Cheronea” è un romanzo di fantascienza, ma anche una romantica storia d’amore che riflette su tematiche socio-politiche di grande attualità inerenti le principali forme di governo e soprattutto di famiglia, attraverso il racconto di un mondo alieno, in cui si delineano altre concezioni di amore, sesso e di famiglia. Altri modi di “stare al mondo”, insomma. Come afferma l’autore, «Per avere un mondo migliore, cominciamo ad immaginarlo».“Cheronea” rappresenta proprio il tentativo di dare corpo a questo intento, tramite la narrazione di una storia avvincente, raccontata con uno linguaggio intenso, fluido, capace di coinvolgere e far sognare.

Nel corso presentazione del volume, organizzata in collaborazione con l’associazione “Impegno per la Giustizia” e introdotta da Maria Vita Della Monica, giornalista e coordinatrice del progetto “Eboli Legge”, a dialogare con l’autore sarà l’avvocato Paolo Vocca. Previsti gli interventi dell’assessore all’Istruzione, Angela Lamonica e del sindaco di Eboli, Massimo Cariello.

Dopo l’appuntamento di domani, il programma di “Eboli Legge- Il Maggio dei Libri”, pensato con l’intento di incontrare gusti ed esigenze di lettori di ogni età, proseguirà con iniziative dedicate ai “lettori in erba”, dalla scuola dell’Infanzia agli istituti superiori, ma anche con incontri rivolti ad un pubblico di lettori più maturo e consapevole, che vedranno la presenza di autori quasi tutti emergenti e provenienti dal nostro territorio, ma già proiettati nel panorama letterario ed editoriale nazionale.

“Eboli Legge- Il Maggio dei libri” si concluderà giovedì 25 maggio alle ore 10.30, presso l’aula consiliare del Comune di Eboli, con la stipula del “Patto per la Lettura”. Si tratta di un impegno che l’amministrazione comunale della Città di Eboli, inserita dall’ Anci-associazione nazionale comuni italiani e dal Centro per il Libro e la Lettura nell’elenco delle “Città che leggono” e che favoriscono l’accesso ai libri e alla lettura, chiede di sottoscrivere a quanti- associazioni, scuole, librerie, case editrici- credono nella promozione della lettura quale strumento di crescita sociale da sostenere.

Tutte le informazioni relative al progetto Eboli Legge al programma degli appuntamenti de Il Maggio dei Libri su:

https://www.facebook.com/ebolilegge/

www.comune.eboli.sa.it